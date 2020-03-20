  • الجمعة ٢٥ رجب ١٤٤١
  • الجمعة , مارس 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278435 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 08:31 الاقسام: محليات  
مندوب ايران في الوكالة الذرية: المفتشون يستطيعون مواصلة نشاطاتهم دون قيود

مندوب ايران في الوكالة الذرية: المفتشون يستطيعون مواصلة نشاطاتهم دون قيود

أكد مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي ان مفتشي الوكالة يستطيعون مواصلة نشاطاتهم في ايران دون أي قيود رغم تفشي فيروس كورونا.

وقال غريب آبادي: ان مفتشي الوكالة الدولية يستطيعون مواصلة نشاطاتهم في ايران دون أي قيود رغم تفشي فيروس كورونا الا ان تتخذ الوكالة قرارا مغايراً. وأضاف: ان الشفافية في البرنامج النووي الايراني لم تحدث جراء نشاطات اختبار المصداقية وعمليات التفتيش بل تمتد جذوره في السياسة المبدأية للبلاد والتي ستبقى مستمرة حتى دون عمليات اختبار المصداقية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0633 sec