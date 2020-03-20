أكد مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي ان مفتشي الوكالة يستطيعون مواصلة نشاطاتهم في ايران دون أي قيود رغم تفشي فيروس كورونا.

وقال غريب آبادي: ان مفتشي الوكالة الدولية يستطيعون مواصلة نشاطاتهم في ايران دون أي قيود رغم تفشي فيروس كورونا الا ان تتخذ الوكالة قرارا مغايراً. وأضاف: ان الشفافية في البرنامج النووي الايراني لم تحدث جراء نشاطات اختبار المصداقية وعمليات التفتيش بل تمتد جذوره في السياسة المبدأية للبلاد والتي ستبقى مستمرة حتى دون عمليات اختبار المصداقية.