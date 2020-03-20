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|رقم الخبر: 278435
|تاريخ النشر: آذار 20, 2020
|الوقت: 08:31
|الاقسام: محليات
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مندوب ايران في الوكالة الذرية: المفتشون يستطيعون مواصلة نشاطاتهم دون قيود
أكد مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي ان مفتشي الوكالة يستطيعون مواصلة نشاطاتهم في ايران دون أي قيود رغم تفشي فيروس كورونا.
وقال غريب آبادي: ان مفتشي الوكالة الدولية يستطيعون مواصلة نشاطاتهم في ايران دون أي قيود رغم تفشي فيروس كورونا الا ان تتخذ الوكالة قرارا مغايراً. وأضاف: ان الشفافية في البرنامج النووي الايراني لم تحدث جراء نشاطات اختبار المصداقية وعمليات التفتيش بل تمتد جذوره في السياسة المبدأية للبلاد والتي ستبقى مستمرة حتى دون عمليات اختبار المصداقية.
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