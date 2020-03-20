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رقم الخبر: 278433 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 08:25 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري صد هجوما لـ"جبهة النصرة" في إدلب

الجيش السوري صد هجوما لـ"جبهة النصرة" في إدلب

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن القوات الحكومية صدت مساء الخميس هجوما شنته "المجموعات الإرهابية" على مواقع الجيش على محور قرية حزارين.

وقالت الوكالة إن "مجموعات إرهابية تتمركز في قرية الفطيرة هاجمت قبل ظهر امس بأعداد كبيرة نقاطا عسكرية على محور حزارين جنوب إدلب حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العربي السوري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة". ولفتت الوكالة إلى أن "الاشتباكات انتهت بإحباط هجوم الإرهابيين بعد مقتل وإصابة العديد منهم بينما قامت وحدات الجيش بملاحقة فلولهم المندحرة باتجاه عمق ريف إدلب"، مشددة على أن "خارطة السيطرة في المنطقة لم تتغير بعد الهجوم". وتأتي هذه الاشتباكات بينما يعمل في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا نظام وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه روسيا وتركيا نتيجة المفاوضات بين رئيسيهما، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، يوم 5 مارس. وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعات المسلحة الموالية لتركيا تلتزم بشكل عام بوقف إطلاق النار، فيما تواصل تشكيلات "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، والتي رفضت هذا الاتفاق، شن الهجمات وعمليات القصف.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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