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رقم الخبر: 278428 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 08:27 الاقسام: محليات  
ايران وعمان تبحثان بشان تطوير العلاقات الثنائية

ايران وعمان تبحثان بشان تطوير العلاقات الثنائية

التقى السفير الايراني في مسقط محمد رضا نوري شاهرودي، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وتباحث معه حول تطوير العلاقات بين البلدين في ظل تفشي فيروس كورونا وسبل مكافحته.

وتباحث نوري شاهرودي وبن علوي، خلال اللقاء الذي جرى الخميس في مبنى وزارة الخارجية العمانية، حول الرسالة التي وجهها الرئيس روحاني الى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد حول سبل ترسيخ الاواصر بين البلدين في ظل الظروف الجارية التي يتفشى فيها فيروس كورونا. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وجّه عدّة رسائل إلى عدد من قادة بلدان العالم يوم الجمعة 13 مارس / آذار ، أشار فيها إلى انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي. ولفت الى ان ايران تواجه قيودًا خطيرة ناجمة عن عامين من الحظر اللاشرعي وسياسة الضغوط القصوى والعرقلة المنهجية التي تمارسها الحكومة الأميركية مايعيق مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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