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رقم الخبر: 278425 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 08:27 الاقسام: محليات  
مساعد السفير الايراني ببغداد: سياسة الجمهورية الاسلامية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق

مساعد السفير الايراني ببغداد: سياسة الجمهورية الاسلامية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق

اكد مساعد السفير الايراني في بغداد موسى علي زادة طباطبائي بان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية.

وقال علي زادة طباطبائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" الخميس، اننا نتمنى للسياسيين العراقيين التوفيق في الخطوات التي يتخذونها من اجل الامن والاعمار والاستقرار في بلدهم. واضاف، ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مبنية على عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية واحترام انتخابهم المبني على الاجماع في الراي والتفاهم الوطني وفي اطار الدستور. وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية اخيرا بعد ان كان محمد توفيق علاوي قد اعتذر قبل فترة عن هذا التكليف.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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