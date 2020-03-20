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رقم الخبر: 278424 تاريخ النشر: آذار 20, 2020 الوقت: 08:26 الاقسام: محليات  
ايران: الحظر الاميركي يمنع احتواء فيروس كورونا في البلاد

ايران: الحظر الاميركي يمنع احتواء فيروس كورونا في البلاد

اعتبرت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة اجراءات الحظر الاميركية احادية الجانب وغير القانونية بانها تمنع التصدي بصورة افضل لمشكلة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، داعية المجتمع العالمي الى ارغام اميركا على الغاء الحظر سريعا.

وجاء في بيان اصدرته ممثلية ايران في منظمة الامم المتحدة الخميس بالتوقيت المحلي لنيويورك، ان الانتشار السريع وغير التمييزي لفيروس "كوفيد-19" في الكثير من الدول اثبت ليس فقط بان قريتنا العالمية اصغر ومتعلقة بعضها ببعض اكثر مما كنا نتصور بل ان تعرضنا للاذى امام بعض التحديات اكبر بكثير من المتصور. واضاف، ان هذا الامر مؤشر الى ان جميع شعوب العالم هم ركاب سفينة واحدة وفي حالات مثل التفشي العالمي لفيروس كورونا لا يمكن لاي شعب ان يتنحى ويقف جانبا ويكون في الوقت ذاته محصنا امامه. في الامس كان بالامكان ان يعد هذا التصور وهما الا انه اليوم حقيقة واقعية لا تنكر. وتابعت الممثلية، ان مصير شعوب العالم، في الظروف الراهنة، غنية وفقيرة، متقدمة ونامية، متعلق بعضه بعضا اكثر من اي وقت مضى، لانه في حال عدم وجود تعاون دولي قوي فلا يمكن لاي شعب مواجهة تحديات لا تعرف الحدود الرسمية. في هذه اللحظات الحساسة والاستثنائية حان الوقت للتعاون والتضامن وليس تصعيد الاجراءات اللاانسانية ضد الشعوب الاخرى لاهداف سياسية خاطئة.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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