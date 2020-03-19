وفيلم "فصل السمك الأبيض" اول تجربة إخراجية ل قربان نجفي، تم تصويره في الشمال الإيراني والعاصمة. وشارك في تمثيل الفيلم عدد من النجوم مثل محمد رضا فروتن، لادن مستوفي، ميلاد كي مرام، هبزاد خداويسي، شقايق دهقان، جالة علو..وآخرون. يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجانات عديدة واقتنص جوائز منها وأهمها جائزة افضل تصوير من مهرجان "سان فرانسيسكو" الدولي للأفلام الايرانية وجائزة افضل فيلم طويل من مهرجان "آنتاكيا" الدولي في تركيا.