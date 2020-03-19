  • الخميس ٢٤ رجب ١٤٤١
  • الخميس , مارس 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278422 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 19:48 الاقسام: ثقافة وفن  
الفنان محمد رضا فروتن يتألق في الهند

الفنان محمد رضا فروتن يتألق في الهند

تألق النجم محمد رضا فروتن من خلال مشاركته في فيلم "فصل السمك الأبيض" (فصل ماهی سفید) للمخرج قربان نجفي. بعد أن خطف جائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات مهرجان مومباي السينمائي (chaii irani).

وفيلم "فصل السمك الأبيض" اول تجربة إخراجية ل قربان نجفي، تم تصويره في الشمال الإيراني والعاصمة. وشارك في تمثيل الفيلم عدد من النجوم مثل محمد رضا فروتن، لادن مستوفي، ميلاد كي مرام، هبزاد خداويسي، شقايق دهقان، جالة علو..وآخرون. يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجانات عديدة واقتنص جوائز منها وأهمها جائزة افضل تصوير من مهرجان "سان فرانسيسكو" الدولي للأفلام الايرانية وجائزة افضل فيلم طويل من مهرجان "آنتاكيا" الدولي في تركيا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1753 sec