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|رقم الخبر: 278422
|تاريخ النشر: آذار 19, 2020
|الوقت: 19:48
|الاقسام: ثقافة وفن
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الفنان محمد رضا فروتن يتألق في الهند
تألق النجم محمد رضا فروتن من خلال مشاركته في فيلم "فصل السمك الأبيض" (فصل ماهی سفید) للمخرج قربان نجفي. بعد أن خطف جائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات مهرجان مومباي السينمائي (chaii irani).
وفيلم "فصل السمك الأبيض" اول تجربة إخراجية ل قربان نجفي، تم تصويره في الشمال الإيراني والعاصمة. وشارك في تمثيل الفيلم عدد من النجوم مثل محمد رضا فروتن، لادن مستوفي، ميلاد كي مرام، هبزاد خداويسي، شقايق دهقان، جالة علو..وآخرون. يذكر ان الفيلم سبق ان شارك في مهرجانات عديدة واقتنص جوائز منها وأهمها جائزة افضل تصوير من مهرجان "سان فرانسيسكو" الدولي للأفلام الايرانية وجائزة افضل فيلم طويل من مهرجان "آنتاكيا" الدولي في تركيا.
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