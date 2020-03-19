  • الخميس ٢٤ رجب ١٤٤١
  • الخميس , مارس 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278421 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 19:49 الاقسام: دوليات  
علماء روس ينجحون في التعرف على ماهية فيروس كورونا بالكامل

علماء روس ينجحون في التعرف على ماهية فيروس كورونا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم نجاح العلماء الروس في التعرف على ماهية فيروس كورونا “جينوم الفيروس” بالكامل ما سيساعد في ابتكار لقاح ودواء له.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الوزارة قولها في بيان إن “علماء معهد أ.أ.سمورودينتسوف للأبحاث العلمية نجحوا بالتعرف على متوالية جينوم فيروس (سارس كوف 2) بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد”. وأشار البيان إلى أنه من المهم تحديد طريق انتشار الفيروس ودخوله إلى البلاد وطريقة تغيره فهذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح ودواء مضاد للفيروس. وتسابق دول وشركات ومختبرات عدة الزمن في محاولة منها لإنتاج لقاحات وعلاج لفيروس كورونا المستجد الذي بات يؤرق العالم بسبب حجم انتشاره الواسع وخطورته.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة سانا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec