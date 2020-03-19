أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قراراً يتعلق بتحديد الإجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الإقفال، والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية، والمنتجات الزراعية والمواد الأولية اللازمة لها وعلى المطاحن والأفران.

وينص القرار على "اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية موظفي هذه المؤسسات وزبائنها، وذلك لأجل المحافظة على السلامة العامة، ومنعاً لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين سواء عن طريق بيع سلع أو تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات أو من خلال رفع أسعارها بشكل غير مبرر، وذلك للحؤول دون اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والإجراءات الاحترازية الالزامية، وتسببها سواء عنإاهمال أو عن قصد بانتشار فيروس كورونا المستجد".