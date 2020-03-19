  • الخميس ٢٤ رجب ١٤٤١
  • الخميس , مارس 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278419 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 16:57 الاقسام: دوليات  
كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي مصاب بكورونا

كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي مصاب بكورونا

أعلن كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا "COVID-19".

وكتب بارنييه عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "أود أن أحيطكم علما بأنني قد أجريت اختبارا لـ COVID19 وكانت نتيجته إيجابية (أي ثبتت إصابته). أنا في حالة جيدة وفي حالة معنوية جيدة. أنا أتبع جميع التعليمات الصحية اللازمة، كما يفعل فريقي". وأضاف بارنييه في تغريدته: "أقول لجميع المتضررين بالفعل من فيروس كورونا، وجميع من هم في عزلة حاليا، سنتجاوز ذلك معا".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0609 sec