ولا يخطط كلوب للرحيل حاليا، لكن إدارة ليفربول بدأت من الآن العمل على إيجاد خيارات مسبقة حتى تكون عملية تغيير المدرب مستقبلا غير مضرة بالفريق. وبحسب صحيفة "The Athletic" الرياضية الأمريكية، ففي الوقت الحالي، هناك ثلاثة مرشحين في القائمة المختصرة للإشراف على ليفربول خلفا لكلوب، وهم مدرب نادي رينجرز الإسكتلندي وأسطورة نادي ليفربول، ستيفن جيرارد، ومساعد كلوب الحالي، بيب ليندرز، ومدرب نادي لايبزيغ الألماني، جوليان ناغيلسمان. وتسلم الألماني، البالغ 52 عاما، مسؤولية تدريب ليفربول في العام 2015، وتوج معه في العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، كما يتصدر "الريدز" حاليا، مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 82 نقطة، وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، مانسشتر سيتي صاحب المركز الثاني بـ57 نقطة.