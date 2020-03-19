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رقم الخبر: 278414 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 17:01 الاقسام: عربيات  
العتبة الحسينية توكل محاميا أميركيا لرفع دعوى ضد قصف مطار كربلاء

العتبة الحسينية توكل محاميا أميركيا لرفع دعوى ضد قصف مطار كربلاء

اعلنت العتبة الحسينية، اليوم الخميس، عن شروعها بأولى الإجراءات لرفع دعوى أمام المحاكم الأمريكية في قضية قصف موقع مطار كربلاء الدولي، مشيرة إلى توكيل محام أميركي للتكفل بالدعوى.

وقال نائب الأمين العام للعتبة الحسينية، والمدير المفوض لشركة طيبة كربلاء حسن رشيد جواد العبايجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك أمرا مهما جدا وهو أن الأمريكان لا يفهمون إلا اللغة القانونية، لذا تم توكيل أحد المحامين الامريكيين لرفع دعوى في الولايات المتحدة ضد العدوان على مطار كربلاء الدولي”، مبينا أن “الكل يعرف بأنه مطار مدني ولديهم تفاصيل كاملة عنه”. وأضاف العبايجي أن “العتبة الحسينية المقدسة تحركت على عدة قنوات، فضلا عن قيام وزارة الخارجية بارسال رسالة إلى مجلس الأمن، والأمم المتحدة، أشارت فيها إلى القصف الأمريكي على هذا المطار، وقد أستهجن من قبل أكثر المنظمات الدولية”. وتابع “أما على مستوى المؤسسات الحكومية فهناك تحركا كبيرا من قبل العتبة، وقد شكلت فعلا خلية أزمة بناءً على قرار صدر عن مجلس أدارة العتبة، والآن نتحرك بعدة اتجاهات، والأخوة اعضاء مجلس الإدارة يتحركون بهدف إطلاع الرأي العام على ما تعرض له هذا المطار من ظلم وعدوان”. وأعلن العراق، أول أمس الثلاثاء، عن تقديم شكوى رسمية بحق الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ احتجاجا على قصف أمريكي طال مواقع أمنية وعسكرية ومدنية خلف 6 شهداء.

 
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مصدر الخبر: فارس
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