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رقم الخبر: 278413 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 17:02 الاقسام: عربيات  
العصائب: لن نسمح لمن يرتمي باحضان أميركا ان يحكم العراق

العصائب: لن نسمح لمن يرتمي باحضان أميركا ان يحكم العراق

أكدت حركة عصائب أهل الحق في العراق، الخميس، أنها لن تسمح لكل من يرتمي في الحضن الأمريكي ان يحكم العراق، فيما اشارت إلى أنها لا تختلف مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي كشخص.

وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تصريحات متلفزة، إن “النظام التوافقي المدعوم من أمريكا يحفظ مصالح الإقطاعات الحاكمة في العراق”، مبينا أن “14 قاعدة أمريكية في العراق لا يعلم أي مسؤول عراقي عما يجري داخلها”. واضاف أن “الشعب العراقي ورئيس الوزراء المستقيل، ومجلس النواب، جميعهم طالبوا بخروج القوات الامريكية من العراق ولكنهم مصرون على البقاء”، مؤكدا ” لن نسمح لكل من يرتمي في الحضن الأمريكي ان يحكم العراق”. وأشار المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، “نختلف مع الزرفي في المنهج ليس معه شخصيا”، مؤكدا أنه “سنلتزم المعارضة بكل انواعها إذا مرت حكومة الزرفي وسلاحنا بوجه المحتل فقط”.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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