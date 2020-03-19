العصائب: لن نسمح لمن يرتمي باحضان أميركا ان يحكم العراق أكدت حركة عصائب أهل الحق في العراق، الخميس، أنها لن تسمح لكل من يرتمي في الحضن الأمريكي ان يحكم العراق، فيما اشارت إلى أنها لا تختلف مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي كشخص.