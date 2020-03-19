وفي حوار مع مراسل إرنا الأربعاء، أضاف شاسفند، ان أهم ما تنص عليه مذكرة التفاهم الثنائية هو الإستثمار، والتعاون والمساهمة في إنشاء مصرف دولي. وتابع، ان إنشاء جامعة أجنبية، ومستشفى بسعة 500 سرير، وكذلك تحديث وترميم المواقع السياحية تشكل محاور مهمة أخرى في المذكرة. وتقع منطقة أرس الحرة على بعد 130 كيلومترا شمال غربي تبريز (مركز محافظة آذربايجان الشرقية)، وتتاخم كل من أرمينيا وأذربيجان وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، ونهر أرس الحدودي