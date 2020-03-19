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|رقم الخبر: 278409
|تاريخ النشر: آذار 19, 2020
|الوقت: 14:43
|الاقسام: محليات
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ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1284
اعلن مساعد وزير الصحة بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 18 الفا و 407 شخصا والمتوفين 1284 والمتعافين 5 الاف و979 شخصا.
واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1046 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 18 الفا و 407 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و979 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 149 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1284 شخصا.
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