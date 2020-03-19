اعلن مساعد وزير الصحة بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 18 الفا و 407 شخصا والمتوفين 1284 والمتعافين 5 الاف و979 شخصا.

واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1046 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 18 الفا و 407 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و979 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 149 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1284 شخصا.