  • الخميس ٢٤ رجب ١٤٤١
  • الخميس , مارس 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278409 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: محليات  
ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1284

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران الى 1284

اعلن مساعد وزير الصحة بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس 18 الفا و 407 شخصا والمتوفين 1284 والمتعافين 5 الاف و979 شخصا.

واضاف علي رضا رئيسي في تصريحه الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1046 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 18 الفا و 407 حالة لغاية الان. واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5 الاف و979 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 149 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 1284 شخصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0703 sec