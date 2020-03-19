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رقم الخبر: 278408 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 14:43 الاقسام: محليات  
استمرار الحظر على إيران سياسة امريكية جائرة

استمرار الحظر على إيران سياسة امريكية جائرة

قال المدير التنفيذي للمركز الباكستاني للدراسات والبحوث الأمنية (CRSS) ردا على الحظر الامريكي الجديد ضد إيران مع انتشار تفشي كورونا، إن سياسة الحظر الأمريكي الجائرة مستمرة، فيما يواجه الشعب الإيراني حظرا اقتصاديا سابقا.

في تغريدة على تويتر، اشار "امتياز غل"، وهو خبير أمني باكستاني بارز، اليوم الخميس، الى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة وتكرار المواقف بشأن استمرار الضغوط القصوى على إيران، واصفا اياها بالسياسات القبيحة في العلاقات بين الدول. وأضاف أن الحظر الامريكي الجديد اعلن في الوقت الذي تواجه الجمهورية الإسلامية الايرانية فيروس كورونا، هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص واصاب الآف اخرين.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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