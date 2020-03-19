وأضاف المنظري في مقابلة خاصة مع الجزيرة، أن طبيعة انتشار الفيروس غير واضحة المعالم، مؤكدا أن المنظمة تسعى لتقوية النظم الصحية في الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني شحا في الموارد. وشدّد على أهمية تعامل دول المنطقة بشفافية مع موضوع مشاركتها بيانات الإصابة بالفيروس مع منظمة الصحة للمساعدة في اتخاذ الإستراتيجيات المناسبة. أما المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس فوصف فيروس كورونا بأنه "عدو للبشرية" ويمثل "تهديدا غير مسبوق". وفي 11 مارس/آذار الحالي صنفت منظمة الصحة العالمية الفيروس على أنّه "جائحة"، مما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. ودعا تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الدول الأفريقية إلى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المقبل، مشيرا إلى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".