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رقم الخبر: 278406 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:16 الاقسام: ثقافة وفن  
وزارة الثقافة الايرانية تؤكد دعمها للمؤسسات المتضررة بفعل تفشي كورونا

وزارة الثقافة الايرانية تؤكد دعمها للمؤسسات المتضررة بفعل تفشي كورونا

أكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في ايران عباس صالحي دعم وزارته للحرف والاعمال والمراكز المتضررة على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وورد على حساب صالحي الشخصي على موقع تويتر: ان الحرف والمراكز الثقافية الاكثر تضررا بفعل تفشي فيروس كورونا في البلاد كالمؤسسات الناشطة في المجالات الثقافية والتعليمية والفنية والاعلامية (والشؤون الاخرى ذات الصلة وفق تحديد وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي) ستحظى بالدعم من قبل الوزارة.

 
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مصدر الخبر: فارس
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