وقال حسن اسماعيلي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" انه تم ارسال انتاج المجمع البالغ 55 الف طن الى الاسواق الداخلية والخارجية، من ضمنه 34 الف طن الى الاسواق الداخلية و 21 الف طن الى الدول الاخرى. واضاف، ان حجم انتاج المجمع في العام الماضي بلغ 35 الفا و 626 طنا تم تصدير 6 الاف و 400 طن منه فقط الى الخارج. واوضح بان توسيع التسويق ادى الى زيادة صادرات المجمع الى الخارج واضاف، ان تركيا وروسيا واوروبا جاءت في مقدمة زبائن منتوجات الصلب المصنعة في هذا المجمع،