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رقم الخبر: 278405 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: اقتصاد  
مصنع للصلب ايراني يزيد صادراته الى آسيا واوروبا لـ3 أضعاف

مصنع للصلب ايراني يزيد صادراته الى آسيا واوروبا لـ3 أضعاف

اعلن مساعد الشؤون التجارية لمجمع "اسفراين" لانتاج الصلب بمحافظة خراسان الشمالية في شمال شرق ايران، عن ارتفاع صادرات المجمع الى دول آسيا واوروبا بمقدار 3 أضعاف خلال العام الايراني الجاري (ينتهي اليوم) مقارنة مع العام الماضي.

وقال حسن اسماعيلي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" انه تم ارسال انتاج المجمع البالغ 55 الف طن الى الاسواق الداخلية والخارجية، من ضمنه 34 الف طن الى الاسواق الداخلية و 21 الف طن الى الدول الاخرى. واضاف، ان حجم انتاج المجمع في العام الماضي بلغ 35 الفا و 626 طنا تم تصدير 6 الاف و 400 طن منه فقط الى الخارج. واوضح بان توسيع التسويق ادى الى زيادة صادرات المجمع الى الخارج واضاف، ان تركيا وروسيا واوروبا جاءت في مقدمة زبائن منتوجات الصلب المصنعة في هذا المجمع،

 
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مصدر الخبر: فارس
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