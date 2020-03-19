وأشار محسني بندبي، في الاجتماع الطارئ لهيئة وقاية ومكافحة فيروس كورونا في طهران الذي عقد صباح اليوم برئاسة النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري، الى تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران مؤكدا ضرورة وقف عمليات التنقل والسفر غير الضروري للمواطنين في انحاء البلد من اجل قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا. وقال محافظ طهران ، ان 3500 مريض مصاب بفيروس كورونا يرقدون حاليا في المستشفيات الحكومية و 400 آخرين يرقدون في مستشفى "بقية الله" التابعة للحرس الثوري بينهم 600 يخضعون للعناية المركزة.