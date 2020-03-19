اجتمع رؤساء السلطات الثلاث في ايران (التنفيذية والتشريعية والقضائية) صباح اليوم الخميس برؤساء لجان هيئة مكافحة فيروس كورونا.

وعقد الاجتماع بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي وحضور رؤساء اللجان الرئيسية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في مكتب الرئيس الايراني صباح اليوم.