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رقم الخبر: 278402 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:25 الاقسام: محليات  
رؤساء السلطات الثلاث في ايران يجتمعون برؤساء لجان هيئة مكافحة كورونا

رؤساء السلطات الثلاث في ايران يجتمعون برؤساء لجان هيئة مكافحة كورونا

اجتمع رؤساء السلطات الثلاث في ايران (التنفيذية والتشريعية والقضائية) صباح اليوم الخميس برؤساء لجان هيئة مكافحة فيروس كورونا.

وعقد الاجتماع بحضور رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي وحضور رؤساء اللجان الرئيسية في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في مكتب الرئيس الايراني صباح اليوم.

 
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مصدر الخبر: فارس
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