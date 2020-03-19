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رقم الخبر: 278401 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:18 الاقسام: عربيات  
"الصادقون": الصدر لم يؤيد ترشيح الزرفي وهناك مؤامرة

"الصادقون": الصدر لم يؤيد ترشيح الزرفي وهناك مؤامرة

أكدت كتلة الصادقون بالبرلمان العراقي، الخميس، أن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لم يؤيد او يتبنى ترشيح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وفيما اشارت إلى أن تحالف سائرون لن يخالف الاجماع الشيعي، كشفت عن معلومات تفيد بوجود “مؤامرة” تقف وراء ترشيح الزرفي.

وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “ السيد مقتدى الصدر لم يتبن ولم يؤيد تكليف النائب عدنان الزرفي برئاسة الوزراء”، مؤكدا أن “تيار الحكمة وتحالف سائرون لن يخالفا الاجماع الشيعي ولن يسيرا عكسه”. وأضاف العبودي، أن “موقف الصادقون من الزرفي نابع من الحس الوطني وقد رفضته لانه لا يطابق مواصفات المرجعية”، مشيرا إلى أن “الطرف الأميركي تدخل بشكل كبير في اختياره”. وكشف العبودي عن “معلومات بوجود مؤامرة على النظام السياسي بترشيح الزرفي”، لافتا إلى أن “الجهة التي رشحت الزرفي غير معلومة ولايوجد الية لاختياره”.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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