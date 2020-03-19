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|رقم الخبر: 278399
|تاريخ النشر: آذار 19, 2020
|الوقت: 13:26
|الاقسام: عربيات
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القوات الاميركية تسلم قاعدة القائم العسكرية الى القوات العراقية
سلمت القوات الاميركية، الخميس، قاعدة القائم العسكرية الى نظيرتها العراقية بشكل رسمي.
وقال مراسل السومرية نيوز ان القوات الاميركية بدأت بشكل رسمي باجراءات تسليم قاعدة القائم العسكرية في محافظة الانبار الى القوات العراقية. وافاد مصدر محلي بمحافظة الانبار لـ السومرية نيوز، في 17 اذار الحالي، بأن الجيش العراقي تسلم قاعدة القائم بعد انسحاب قوات التحالف الدولي.
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