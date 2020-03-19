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رقم الخبر: 278398 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:27 الاقسام: دوليات  
روسيا تستعد لنشر رادار قادر على رصد كامل أوروبا

روسيا تستعد لنشر رادار قادر على رصد كامل أوروبا

نقلت وكالة أنباء تاس عن مصدر مطلع أن روسيا ستنشر ثاني أحدث محطة رادار أفقية من طراز "الحاوية" بالقرب من منطقة كالينينغراد بغرب البلاد.

وتتميز هذه المنظومة الرادارية بقدرتها على اكتشاف الاقلاع الكثيف للطيران وإطلاق الصواريخ المجنحة والأسلحة فرط الصوتية من مسافة تزيد عن 3000 كيلومتر. وأكد مصدر في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية أن المحطة الرادارية ستكون قادرة على مراقبة الأوضاع الجوية في جميع أرجاء أوروبا، بما في ذلك بريطانيا. وقال المصدر في هذا الشأن: "من المقرر تزويد منطقة كالينينغراد بالمنظومة الثانية من رادار الحاوية، ويجري حاليا دراسة عدة مواقع للمحطة"، فيما لم يحدد المصدر التوقيت المحدد لنشر الرادار، مشيرا فقط إلى أنه سيسلم في المستقبل القريب. وأوضح المصدر كذلك أن "محطة الرادار الثانية ستكمل المحطة الأولى العاملة في موردوفيا وستكون قادرة على مراقبة أوروبا كلها، بما في ذلك أراضي بريطانيا العظمى"، مشيرا علاوة على ذلك إلى أن دقة تتبع الهدف ستزداد "من خلال دمج البيانات الواردة من كلتا المحطتين". ويعمل رادار "الحاوية" عن طريق استقبال إشارة تنعكس من الأجواء المتأينة الواقعة على ارتفاعات 60 كيلومترا وما أعلى، وهذا الأمر يسمح للرادار بمد رصده إلى مدى يصل إلى 3 آلاف كيلومتر واكتشاف الأهداف التي تتميز بقدرتها على المناورة فوق سطح الأرض.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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