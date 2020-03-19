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رقم الخبر: 278397 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:27 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الإعلان عن دواء فرنسي ضد كورونا سيقدم لآلاف المرضى

الإعلان عن دواء فرنسي ضد كورونا سيقدم لآلاف المرضى

أعلنت شركة فرنسية لصناعة الأدوية، امس عن استعدادها لتقديم نحو 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد النتائج الإيجابية والمبشرة خلال التجربة العلاجية.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن شركة الأدوية اتخذت القرار بتقديم العلاج للمرضى بعد أن أثبت جدواه خلال التجارب الأخيرة. وأضافت الصحيفة أن الدواء هو مضاد للملاريا أثبت فعالية كبيرة في شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد. وقال متحدث باسم الشركة الفرنسية إنه على ضوء النتائج المبشرة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول ​فرنسا​ وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشددا في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

 
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مصدر الخبر: فارس
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