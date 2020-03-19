واختار الموقع هدف اللاعب الدولي الكوري الجنوبي المحترف في صفوف توتنهام سون هيونغ مين في مرمى برينلي اجمل هدف في الدوري الانجليزي. وكان جهانبخش قد توج بجائزة هدف شهر يناير/ كانون الثاني في الدوري الإنجليزي بهدفه الرائع ضد تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 على ملعب فالمر ضمن الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم البلوز في الشوط الأول بهدف مبكر عن طريق المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 10 وحافظوا على الهدف حتى آخر 10 دقائق من نهاية اللقاء عندما سجل جهانبخش هدف التعادل بخلفية مزدوجة مميزة. وكان موقع "مين 90" الرياضي الانجليزي قد اختار هدف جهانبخش ضمن اروع 8 اهداف في الدوري الانجليزي "بريميرليغ".