  • الخميس ٢٤ رجب ١٤٤١
  • الخميس , مارس 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278396 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:28 الاقسام: رياضة  
هدف الايراني جهانبخش ثالث أجمل هدف في الدوري الانجليزي

هدف الايراني جهانبخش ثالث أجمل هدف في الدوري الانجليزي

اعتبر موقع "فورفور تو" الهدف الذي سجله اللاعب الدولي الايراني علي رضا جهانبخش المحترف في صفوف برايتون في مرمى تشيلسي ثالث اجمل هدف في الدوري الانجليزي الممتاز.

واختار الموقع هدف اللاعب الدولي الكوري الجنوبي المحترف في صفوف توتنهام سون هيونغ مين في مرمى برينلي اجمل هدف في الدوري الانجليزي. وكان جهانبخش قد توج بجائزة هدف شهر يناير/ كانون الثاني في الدوري الإنجليزي بهدفه الرائع ضد تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1 على ملعب فالمر ضمن الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تقدم البلوز في الشوط الأول بهدف مبكر عن طريق المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 10 وحافظوا على الهدف حتى آخر 10 دقائق من نهاية اللقاء عندما سجل جهانبخش هدف التعادل بخلفية مزدوجة مميزة. وكان موقع "مين 90" الرياضي الانجليزي قد اختار هدف جهانبخش ضمن اروع 8 اهداف في الدوري الانجليزي "بريميرليغ".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0651 sec