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رقم الخبر: 278395 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:29 الاقسام: دوليات  
لأسباب سياسية... صندوق النقد الدولي يرفض مساعدة فنزويلا لمواجهة كورونا

لأسباب سياسية... صندوق النقد الدولي يرفض مساعدة فنزويلا لمواجهة كورونا

رفض صندوق النقد الدولي تلبية طلب من الحكومة الفنزويلية لمنحها قرضاً قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في ردع فيروس "COVID-19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو دولياً.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي يوم الأربعاء: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب"، مضيفاً "كما أكدنا سابقاً، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي". وأشارت المؤسسة المالية الدولية والتي تتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً لها، إلى أنه "ليس هناك وضوح في مسألة الاعتراف بشرعية حكومة مادورو". وكانت السلطات في كاراكاس قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن مادورو طلب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID-19". ومن الجدير ذكره، أن آخر مرة حصلت فيها الدولة الأميركية اللاتينية، على مساعدة من هذه المؤسسة تعود إلى العام 2001.

 
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مصدر الخبر: فارس
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