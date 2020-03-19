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رقم الخبر: 278393 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:30 الاقسام: ثقافة وفن  
مخرج في السينما الايرانية : لنعمل على تبديل كورونا الى فرصة للتآلف بين قلوبنا

مخرج في السينما الايرانية : لنعمل على تبديل كورونا الى فرصة للتآلف بين قلوبنا

اكد المخرج والممثل الايراني "محمد علي ساربان" على المواطنين بعدم مغادرة المنازل حفاظا على سلامتهم والآخرين من فيروس كورونا المستجد؛ قائلا : لنعمل من خلال التعاطف على تبديل هذا الفيروس الى فرصة للتآلف بين القلوب والتعاون فيما بيننا.

جاء ذلك في حوار للمخرج الايراني مع "ارنا" اليوم الاربعاء على ضوء حملة "مساهمتي في مكافحة كورونا" التي اطلقها وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء بالتعاون مع صحيفة ايران. ولفت ساربان الى انه الغى بدوره جميع برامجه ونشاطاته الفنية والسينمائية خارج منزله، ليساهم في مكافحة هذا الفيروس والحد من انتشاره. وقال : انني على يقين في ظل الظروف الراهنة حيث يواجه العالم اجمع خطر كورونا المتفشي، باننا قادرون من خلال التعاطف والتضامن فيما بيننا على تخطي هذه المرحلة بسلام. واثنى ساربان على جهود وتضحيات الاطباء والممرضين وجميع الكوادر الصحية بهدف معالجة المرضى المصابين على صعيد البلاد؛ مؤكدا ان السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمة يكمن في اتباع التعليمات الطبية والوقائية لوزارة الصحة وعدم مغادرة المنازل.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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