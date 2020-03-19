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رقم الخبر: 278392 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:30 الاقسام: محليات  
مسؤول بوزارة التعليم والتربية يعلن الحصول على مساعدات دولية لتعليم اللاجئين

مسؤول بوزارة التعليم والتربية يعلن الحصول على مساعدات دولية لتعليم اللاجئين

اعلن رئيس قسم الشؤون الدولية والمدارس الايرانية خارج البلاد بوزارة التربية والتعليم "غلامرضا كريمي"، استلام مساعدات مالية بقيمة 40 مليارد تومان (الدولار الواحد يساوي 4220 تومان حسب التسعيرة الرسمية في البلاد) من المنظمات الدولية المعنية لاستخدامها في مجال تعليم ابناء اللاجئين في ايران.

واكد كريمي في تصريح اليوم الاربعاء، ان استقطاب المساعدات المالية والعينية من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجالات التربية والتعليم ياتي على سلم برامج ومسؤوليات قسم الشؤون الدولية ومدارس الايرانية في الخارج لغرض تعليم اللاجئين في ارجاء البلاد. واضاف، انه تم استخدام هذه المساعدات خلال العالم الحالي في مجال انشاء مدارس خاصة للرعايا الاجانب في بعض المحافظفات ومنها فارس (جنوب – مدرستان)، اصفهان (وسط – مدرستان)، كرمان (جنوب – مدرستان)، جلستان (شمال – مدرستان)، وايضا في خراسان الجنوبية وسمنان (شرق) وبوشهر (جنوب) وقزوين (شمال) وقم (وسط). وفي السياق، نوّه هذا المسؤول بوزارة التعليم والتربية الايرانية الى انشاء مدارس رياض الاطفال خصيصا للاجئين الافغان والمدربين المعنيين في محافظات هرمزكان (جنوب) وكرمان، وسمنان، وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق).

 
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مصدر الخبر: ارنا
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