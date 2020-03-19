واكد كريمي في تصريح اليوم الاربعاء، ان استقطاب المساعدات المالية والعينية من المنظمات الدولية ذات الصلة بمجالات التربية والتعليم ياتي على سلم برامج ومسؤوليات قسم الشؤون الدولية ومدارس الايرانية في الخارج لغرض تعليم اللاجئين في ارجاء البلاد. واضاف، انه تم استخدام هذه المساعدات خلال العالم الحالي في مجال انشاء مدارس خاصة للرعايا الاجانب في بعض المحافظفات ومنها فارس (جنوب – مدرستان)، اصفهان (وسط – مدرستان)، كرمان (جنوب – مدرستان)، جلستان (شمال – مدرستان)، وايضا في خراسان الجنوبية وسمنان (شرق) وبوشهر (جنوب) وقزوين (شمال) وقم (وسط). وفي السياق، نوّه هذا المسؤول بوزارة التعليم والتربية الايرانية الى انشاء مدارس رياض الاطفال خصيصا للاجئين الافغان والمدربين المعنيين في محافظات هرمزكان (جنوب) وكرمان، وسمنان، وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق).