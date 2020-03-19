وقال عضو هيئة الادارة ومساعد شؤون الموانئ وبحر قزوين في منظمة منطقة انزلي الحرة في محافظة كيلان شمال ايران عن تفريغ وشحن 117 سفينة تجارية في مجمع "كاسبين" المينائي الواقع على بحر قزوين خلال العام الايراني الجاري (ينتهي اليوم). واضاف امين افقي انه رغم الحظر الاقتصادي فقد تم في مجمع "كاسبين" المينائي منذ بداية العام الجاري لغاية الان تفريغ وشحن 117 سفينة تجارية متقدما على الخطة المرسومة، في حين رست 20 سفينة تجارية فقط في هذا المجمع خلال العام الماضي. واوضح بان تحقيق هذا الرقم مؤشر الى نمو التبادل التجاري في اطار توفير السلع الاساسية للبلاد مثل انواع الحبوب وزيت الطعام والدواجن الحية وانواع اطارات السيارات والمواد الغذائية والكيمياوية والخشب وكذلك توفير المواد الخام للوحدات الانتاجية في البلاد بزنة نحو 250 الف طن وبالمقابل تصدير المشتقات النفطية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية والمواد الانشائية والمكائن وسائر المنتوجات الايرانية الى الدول المطلة على بحر قزوين والصين بزنة نحو 22 الف طن. واضاف، انه وفي ضوء عقد اتفاقية دولية مشتركة من قبل هذه المنظمة وتدشين ممر "الصين- كازاخستان-ايران" والحضور في اللجان المشتركة مع دول المنطقة والاستفادة من طاقات اوراسيا، فقد تمكن مجمع "كاسبين" المينائي من توفير حاجات البلاد والمبادرة لتصدير منتوجات البلاد الى دول هذا الممر.