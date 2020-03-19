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رقم الخبر: 278390 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:32 الاقسام: رياضة  
بطل العالم في المصارعة الحرة: لنكون جميعاً سفراء الصحة

بطل العالم في المصارعة الحرة: لنكون جميعاً سفراء الصحة

قال عضو المنتخب الوطني وبطل العالم في المصارعة الحرة عام 2012 " محمد حسين سلطاني " انه على الجميع وخاصة الابطال الرياضيين ان يكونوا سفراء للصحة من اجل مكافحة فيروس كورونا.

واضاف سلطاني امس الاربعاء ان البطل الرياضي بأمكانه ان يكون مثالا جيدا يحتذى به وان اي تصرف منه سيرحب به الجميع مبينا ان القصور حيال فيروس كورونا سيعرض الجميع للخطر وستكون له تداعيات لاتحمد عقباها لذا علينا جميعا الالتزام بالارشادات والتعليمات الصحية للحيلولة دون تفشي المرض . وبين ان الالتزام بالصحة الفردية اهم طريق لقطع سلسلة الاصابة بكورونا لذلك فأن البقاء في البيت والالتزام بالتعليمات الصحية ضروريا للقضاء على فيروس كورونا المتفشي في 160 دولة بجميع قارات العالم . وطلب سلطاني من الجميع البقاء في البيت والالتزام بالتعليمات والارشادات الصحية والتعاون للقضاء على مرض كورونا .

 
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مصدر الخبر: ارنا
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