وخلال لقائه السفير الايراني في اسلام آباد محمد علي حسيني، تباحث الجانبان حول احدث الاوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في ايران وباكستان وسائر مناطق العالم. ووصف سرور خان التقدم الذي حققته ايران في مختلف المجالات الطبية والتوصل الى الاكتفاء الذاتي في انتاج الكثير من المعدات الطبية، بانه مدهش، ولكن رغم ذلك، فإنه على المجتمع الدولي مساعدة ايران في هذه الظروف المتأثرة بكورونا. واعتبر استمرار الحظر الاميركي في هذه الظروف التي يكافح فيها الشعب الايراني فيروس كورونا بانه عمل معاد للبشرية ومناهض للإنسانية. وخلال اللقاء أكد الجانبان ضرورة الحففاظ على العلاقات الثنائية رغم مساعي بعض الاطراف الاخرى الساعية للمساس بهذه العلاقات. كما أكد وزير الطيران الباكستاني ضرورة بذل الجهود لتطوير العلاقات في مختلف المجالات بعد تجاوز الظروف المؤقتة الراهنة المتأثرة بانتشار فيروس كورونا. من جانبه اكد السفير الايراني اهمية العلاقات الثنائية واستمرار المشاورات بين البلدين في مسار تقوية التعاون الثنائي. وشرح السفير الايراني خلال اللقاء، آثار الارهاب الطبي والدوائي الذي تفرضه اميركا على ايران تزامنا مع الارهاب الاقتصادي ضدها. وأعلن السفير حسيني استعداد طهران لنقل الرعايا الباكستانيين العالقين في ايران إثر انتشار فيروس كورونا، عبر الرحلات الجوية، في حال الحصول على التراخيص اللازمة من اسلام آباد. ودعا الوزير الباكستاني والسفير الايراني خلال الاجتماع الى زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين في ضوء اهمية تطوير العلاقات بين الشعبين.