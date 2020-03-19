وفي حوار مع مراسل إرنا الأربعاء، أضاف وانغ فونغ: من خلال ارساء تعاون ومساهمة عالمية، وتعاضد الدول، يمكن التغلب على مشاكل واسعة النطاق كتفشي فيروس كورونا بشكل أفضل، وفي مثل هذه الظروف الخاصة، يجب على الجميع مساعدة بعضهم البعض. وأشار إلى أن الشعبين الصيني والإيراني صديقان تقليديان مضيفا: "على شعبي البلدين أن يتكاتفا لمكافحة الفيروس وتعزيز التعاون الثنائي في هذا الصدد. ولفت الى الدور الهام لأساتذة الجامعات في احتواء هذه الأزمة قائلا: على أساتذة الجامعات الاستمرار في التواصل مع الطلاب عبر الإنترنت ومواصلة العملية التعليمية عن بعد وعدم السماح بحدوث أي عقبة أوثغرة في تعليم الطلاب. وفي إشارة إلى عملية "العولمة"، قال أستاذ جامعة نينغ شيا، ان تفشي وباء كورونا يتطلب تعزيز التعاون وأن يساعدوا بعضهم البعض بدلا من فرض الحظر والتهديد.