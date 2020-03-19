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رقم الخبر: 278387 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:34 الاقسام: محليات  
لاريجاني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة للبلاد

لاريجاني يبلغ رئيس الجمهورية بقانون الميزانية العامة للبلاد

بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني رسالة الى رئيس الجمهورية حسن روحاني، أبلغه فيها بقانون الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 20 آذار/مارس 2020)، ليدخل حيز التنفيذ.

واشار لاريجاني في رسالته الاربعاء الى حسن روحاني، الى المصادقة على قانون الميزانية العامة في لجنة المواءمة بالمجلس، وحصوله على موافقة مجلس صيانة الدستور.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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