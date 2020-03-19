بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني رسالة الى رئيس الجمهورية حسن روحاني، أبلغه فيها بقانون الميزانية العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدأ في 20 آذار/مارس 2020)، ليدخل حيز التنفيذ.

واشار لاريجاني في رسالته الاربعاء الى حسن روحاني، الى المصادقة على قانون الميزانية العامة في لجنة المواءمة بالمجلس، وحصوله على موافقة مجلس صيانة الدستور.