وفي حوار اجرته معه صحيفة "لاراسون" الاسبانية قال قشقاوي، انه وبسبب الحظر البنكي الاميركي، تعد ايران الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتمكن من شراء الادوية والمعدات الطبية من الاسواق العالمية في هذه الظروف الصعبة لمكافحة فيروس كورونا، لان اي تعامل بنكي يستلزم الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية (اوفاك) الاميركي الذي لا يمنح الترخيص للبنوك والشركات الاجنبية في العالم في هذا الصدد. واعتبر قشقاوي، هذا الامر ظلما صارخا ومناقضا تماما للمبادئ الانسانية تمارسه قوة متغطرسة ومتفردة واضاف، ان الاميركيين يستغلون تفشي فيروس كورونا كمكمل لحلقة الضغوط القصوى ضد ايران وهم من خلال انتاج اخبار مزيفة وتاجيج الاشاعات وفبركة الاخبار التي لا اساس لها عبر امبراطوريتهم الاعلامية ، سواء وسائل الاعلام الناطقة بالفارسية او غيرها، يبذلون محاولات واسعة لحرف انظار الراي العام العالمي عن اجراءاتهم المناهضة للانسانية. وفي هذا الحوار اجاب السفير الايراني على اسئلة الصحيفة حول بدء انتشار الفيروس في ايران والسياسات الوقائية لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي والانتخابات البرلمانية التي جرت قبل فترة.