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رقم الخبر: 278385 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:35 الاقسام: محليات  
هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب شمال غرب ايران

هزة ارضية بقوة 4.3 ريختر تضرب شمال غرب ايران

ضربت هزة ارضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضواحي بلدة قطور بمحافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه الهزة ضربت ضواحي بلدة قطور بمحافظة اذربيجان الغربية في الساعة 2:37:21 فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (11:07:21 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش). ووقعت الهزة في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 38.53 والطول الشرقي 44.44 درجة على بعد 7 كم من بلدة قطور و 32 كم من زرآباد و 44 كم من خوي بمحافظة اذربيجان الغربية. ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية. يذكر ان هزة ارضية بقوة 5.7 ريختر ضربت بلدة قطور صباح يوم 23 شباط/فبراير الماضي ادت الى اصابة 104 اشخاص والحاق اضرار كلية وجزئية بـ 5 الاف وحدة سكنية. وفي اليوم ذاته ضربت هزة ارضية بقوة 5.9 ريختر بلدة زرآباد ما ادى الى مضاعفة اضرار الهزة التي ضربت قطور.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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