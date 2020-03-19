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رقم الخبر: 278384 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:37 الاقسام: محليات  
أوليانوف: الحظر الأميركي الجديد ضد ايران لا أخلاقي

أوليانوف: الحظر الأميركي الجديد ضد ايران لا أخلاقي

اعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف، فرض الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في مثل هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا في البلاد، اجراء لا اخلاقيا ولا انسانيا.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء: انه بهذا الاجراء، فقد اصبحت سياسة اميركا لفرض الضغوط القصوى على ايران عديمة المصداقية تماما. وكانت وزارة التجارة الاميركية وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا في ايران والعالم قد ادرجت في قائمة الحظر اسماء 24 شركة وشخصية طبيعية واعتبارية، من ضمنهم مسؤولين رسميين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بذريعة التعاون في اطار الانشطة النووية الايرانية والانشطة النووية والصاروخية العسكرية الباكستانية وبذل الجهود لتحديث الجيش الروسي.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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