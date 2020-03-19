أوليانوف: الحظر الأميركي الجديد ضد ايران لا أخلاقي اعتبر مندوب روسيا الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل اوليانوف، فرض الحظر الاميركي الجديد ضد ايران في مثل هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس كورونا في البلاد، اجراء لا اخلاقيا ولا انسانيا.