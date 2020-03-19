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رقم الخبر: 278383 تاريخ النشر: آذار 19, 2020 الوقت: 13:37 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في لندن يدعو وسائل الإعلام البريطانية للمشاركة ضد الحظر الاميركي

السفير الايراني في لندن يدعو وسائل الإعلام البريطانية للمشاركة ضد الحظر الاميركي

دعا السفير الايراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، وسائل الاعلام البريطانية للمشاركة ضد الحظر الاميركي المفروض على ايران، لافتا الى التاثير السلبي الذي يتركه الحظر على مكافحة ايران لفيروس كورونا.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب بعيدي نجاد، الاربعاء: انه نظرا لعدم امكانية عقد مؤتمر صحفي مع وسائل الاعلام الابريطانية بسبب كورونا، فقد دعوناها في رسالة، ان تطالب، بناء على الواجب الانساني، بالغاء الحظر الاميركي ضد ايران وزيادة الوعي العالمي بشأن الآثار اللاإنسانية للحظر في تقييد الموارد الطبية والاقتصادية والمالية لإيران في مواجهة كورونا. وأكد بعيدي نجاد على ضرورة وقف التهديدات الاميركية ضد الشعب الايراني، وعدم التزام الدول الاخرى بهذا الحظر.

 
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مصدر الخبر: ارنا
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