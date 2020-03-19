كورونا يصيب 200 ألف حول العالم.. ارتفاع لافت بالاحتلال والحجر الصحي يطال مسؤولين

يواصل فيروس كورونا تمدّده عبر العالم وتوسع نطاق رقعة تفشيه ليطال 162 دولة، في حين لا تزال الإصابات بارتفاع في المنطقة وبشكل لافت في الكيان الصهيوني، حيث جرى فرض الحجر الصحي على مسؤولين.

وفق إحصاء لجامعة جون هوبكنز الأمريكية، فقد كسر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حاجز الـ200 ألف، فيما يقترب عدد الوفيات من ملامسة الـ8 آلاف.

عربياً

- وزارة الصحة في الكويت سجلت 12 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 142.

- في العراق، تم تسجيل 61 إصابة جديدة، ليصل العدد إلى 154. كما سُجلت ست وَفَيات. ودخل حظر التجول في بغداد حيز التنفيذ اليوم الأربعاء الذي كانت حكومة بغداد قد أعلنته في وقت سابق ويستمر أسبوعا واحدا.

- وفي الأردن، ارتفع عدد المصابين إلى 48، وأعلنت وزارة الصحة بالمغرب تسجيل ثاني حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل ست إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 44.

- سَجلت تونس خمس حالات جديدة ليصبح الإجمالي 29 إصابة.

- في الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات إصابة جديدة ليبلغ مجموع الإصابات 67.

- أما مصر، فقالت إن عدد الإصابات لديها وصل إلى 196، بينما وصل عدد الوفيات إلى ست.

- في السعودية، وصل عدد الإصابات إلى 171، بينما قررت الحكومة تعليق الحضور لمقارِّ العمل في جميع جهات القطاع الخاص لمدة 15 يوما، عدا القطاعات الحيوية.

- في سلطنة عُمان، أُعلن عن تسجيل تسع إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 33 إصابة.

- في فلسطين، أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم عند منتصف الليل أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بعد اكتشاف ثلاث حالات جديدة إلى 44، منهم 40 حالة في منطقة بيت لحم. وأصدر محافظ بيت لحم كامل حميد، عند منتصف الليلة، قرارا بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور، ووجه بقيام سيارات الشرطة والأمن وعبر مكبرات الصوت بالمناداة بعدم الحركة نهائيا حتى إشعار آخر.

- في موريتانيا أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد ظهر اليوم الأربعاء عن تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وقال الوزير إن المصابة عاملة أجنبية تعمل لدى أسرة أجنبية تقيم في البلاد، مؤكدا اتخاذ إجراءات لعزل المصابة، والأسرة التي كانت تعمل لديها.

الكيان الصهيوني

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين وصل إلى 427، في ارتفاع لافت لعدد الإصابات حيث سجلت تسعين حالة جديدة منذ ليلة أمس.

وخضع أربعة من أعضاء الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) للحجر الصحي الاحترازي مخافة أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا، بينهم وزير الداخلية ارية درعي ووزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، وذلك بعد اكتشاف أن الأربعة كانوا بمعية شخص مصاب بالفيروس.

عالمياً

أعلنت الصين التي انطلق الفيروس منها في نهاية العام الماضي، تسجيل 13 إصابة جديدة، بينما سجلت 11 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى أكثر من 3200.

وسجلت السلطات الصينية 11 حالة إصابة بالفيروس قادمة من الخارج (إسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل ولوكسمبورغ)، مع تجاوز عدد الحالات القادمة من الخارج تلك المنتقلة محليا لليوم الخامس على التوالي.

وبدأ العاملون في المجال الطبي بمغادرة ووهان مصدرِ تفشي فيروس كورونا تدريجيا، بعد أن خفت حدة الإصابات وبعد التعافي بين السكان.

وفي إيران سجلت 147 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى حوالي ألف، كما سجلت 1192 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى نحو 15 ألفا.

وأعلنت الدانمارك ارتفاع عدد الإصابات إلى 977، والوفيات إلى أربع.

أما كوريا الجنوبية فسجلت 93 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 8413.

وفي السويد، أُعلن عن ارتفاع عدد الإصابات 1196 والوفياتِ إلى ثماني حالات.

وفي بلجيكا، تم تسجيل 243إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1486، والوفيات إلى 14.

وفي إسبانيا، بلغ عدد الوفيات 558، بينما بلغ عدد المصابين 13716.

وفي قرغيزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أولِ ثلاث إصابات بفيروس كورونا في البلاد لمواطنين عائدين من السعودية.

وفي أمريكا، سجل مرصد جامعة جونز هوبكنز ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 108 والإصابات إلى 6420. يأتي هذا بينما أفادت وسائل إعلام كندية بأن كندا والولايات المتحدة تعتزمان إغلاق الحدود بينهما أمام السفر غير الضروري.

وفي تركيا أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. كما أعلن الوزير أيضا اكتشاف 51 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 98 إصابة بالفيروس.

وفي جنوب أفريقيا -حيث تأكدت إصابة 85 شخصا بفيروس كورونا- وضعت سفينة سياحية في الحجر الصحي للاشتباه في حالة إصابة بالفيروس.