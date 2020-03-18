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رقم الخبر: 278375 تاريخ النشر: آذار 18, 2020 الوقت: 13:43 الاقسام: عربيات  
تيار الحكمة يعترض على آلية تكليف الزرفي لتشكيل الحكومة

تيار الحكمة يعترض على آلية تكليف الزرفي لتشكيل الحكومة

أبدى تيار الحكمة الوطني العراقي، اعتراضه وتحفظه على الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية برهم صالح في تكليف النائب عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الانتقالية.
وذكر بيان للمكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني "في الوقت الذي يؤكد تيار الحكمة الوطني حرصه الكامل على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد في ظرفٍ دقيق، وسعيه الحثيث الى لملمة المواقف وإنضاجها وتقريب الوجهات باتجاه الخروج من الأزمة السياسية القائمة، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على أهمية احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق ، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني".
وأضاف ان "تيارنا تابع الآلية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في التكليف الجديد لمهمة تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة ، فإننا نبدي اعتراضنا على تلك الآلية وتحفظنا على الطريقة التي أعتُمدت في هذا التكليف بنحوٍ يعكس عدم الإكتراث لعدد مهمٍ من القوى الأساسية في الساحة السياسية ، على الرغم من ثقتنا بحسن النوايا وتقدير المصلحة العامة".
وأعرب تيار الحكمة عن "أمله من الأطراف جميعها رأب التصدعات والإلتزام بالدستور ومراعاة السياقات الوطنية التي بُنيت على أساسها العملية السياسية وحكوماتها المتعاقبة ، والمضي في مشوار الإصلاح"
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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