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رقم الخبر: 278374 تاريخ النشر: آذار 18, 2020 الوقت: 13:33 الاقسام: اقتصاد  
النقد الدولي يدرس منح ايران قرضا بخمسة مليارات دولار

النقد الدولي يدرس منح ايران قرضا بخمسة مليارات دولار

اعلن مصدر في صندوق النقد الدولي ان المفاوضات جارية بشان منح قرض لايران بقيمة خمسة مليارات دولار بشكل سريع للاستفادة منها في حملة مكافحة انتشار فيروس كورونا.
اضاف المصدر لمراسل ارنا في لندن اليوم الاربعاء: ان الصندوق كانت له محادثات مع المسؤولين الايرانيين بشان حصول طهران على قروض عاجلة، مشيرا الى أن الصندوق يدرك حاجة ايران لهذه المبالغ لدعم حملتها على كورونا.
وبشأن تحديد جدول زمني لاعلان نتيجة المحادثات، قال المصدر: إن الاتصالات ماتزال مستمرة.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد صرح مؤخرا في منشور له عبر حسابه على "انستغرام"،  إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات "النقد الدولي"، المقدمة للبلدان المتضررة من "كورونا."
وأضاف "همتي" أن إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد.
وأوضح أنه عند الوضع بعين الاعتبار، حجم تأثير "كورونا" في إيران، والحجم المتاح للأخيرة لدى صندوق النقد الدولي، فإن طهران تطالب بالحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي، تسهيلات مالية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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