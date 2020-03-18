  • الأربعاء ٢٣ رجب ١٤٤١
  • الأربعاء , مارس 18, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 278371 تاريخ النشر: آذار 18, 2020 الوقت: 13:19 الاقسام: محليات  
ايران...اكثر من 18 مليون شخص شاركوا في فحوصات فيروس كورونا

ايران...اكثر من 18 مليون شخص شاركوا في فحوصات فيروس كورونا

اعلن مساعد الشؤون الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي بان اكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا لغاية الان في مشروع غربلة اطلقته الوزارة لتحديد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وقال رئيسي في تصريح له الثلاثاء، ان نحو 18 مليونا و 300 الف شخص شاركوا في مشروع غربلة لتحديد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق الموقع الالكتروني salamat.gov.ir  .
واوضح بان هذا الاجراء نفذ في 37 الف مركز صحي في انحاء البلاد واضاف، ان من بين 45 الفا احيلوا الى الطبيب من هؤلاء كان نحو 29 الفا منهم بحاجة الى الاستراحة في المنزل ومن بين 4500 شخص احيلوا الى المستشفى تم ارقاد 2200 منهم فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.
يذكر ان احدث احصائية حول فيروس كورونا المستجد في البلاد حتى ظهر الثلاثاء تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور الى اصابة 16 الفا و 169 وتعافي 5 الاف و 389 ووفاة 988  شخصا.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0630 sec