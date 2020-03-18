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رقم الخبر: 278370 تاريخ النشر: آذار 18, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: محليات  
شمخاني يردّ على تخرّصات بومبيو

شمخاني يردّ على تخرّصات بومبيو

ردّ أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، اليوم الأربعاء، على تخرّصات بومبيو التي اتهم فيها ايران والصين بنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا.
وأورد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: توجيه الإدّعاءات هو أسلوب أمريكا للتهرب من المسؤولية، على المسؤولين الامريكيين عوضاً عن توجيه اتهامات باطلة الى الصين وايران الإستجابة للمطالب الدولية بشأن دور واشنطن في إنتاج ونشر فيروس كورونا واستمرار جرائمها ضد الشعب الايراني من خلال مواصلة الحظر_الاقتصادي.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد تهرب أمس الثلاثاء من الاجابة على اسئلة الصحفيين حول الاداء الضعيف للحكومة الاميركية في احتواء فيروس كورونا المستجد، متهما ايران والصين بنشر معلومات مضللة حول هذا الفيروس.
تجدر الاشارة الى ان وزارة الخارجية الصينية قد انتقدت بومبيو لتسميته فيروس كورونا باسم "فيروس ووهان" واعتبرت تصريحاته بانها تناقض مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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