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رقم الخبر: 278366 تاريخ النشر: آذار 18, 2020 الوقت: 10:22 الاقسام: محليات  
شحنة خامسة من المساعدات الطبية الصينية تصل الی ايران

شحنة خامسة من المساعدات الطبية الصينية تصل الی ايران

شحنة خامسة من المساعدات الطبية المقدمة من سكان مدينة شنغهاي الصينية وعدد من الشركات العاملة فيها وصلت الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في اطار مواجهة فيروس كورونا.
وافادت القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في شنغهاي ان حجم هذه المساعدات یبلغ زنتها طنين تم ارسالها من قبل القنصلية الى البلاد.
وتتضمن هذه المساعدات 5 الاف عدة طبية (كيت) للتشخيص السریع لفيروس كورونا و 220 الف  عدد من الكمامات الطبية و 100 الف زوج من الكفوف  .
قد تم تسليم هذه الشحنة من المساعدات للقنصل الايراني العام رمضان برواز بحضور مدير عام مكتب العلاقات الخارجية في مدينة شنغهاي.
وكانت اوزبكستان  وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وقطر وأذربيجان وروسيا، وكذلك منظمة الصحة العالمية ، قد ارسلت مساعدات إنسانية لإيران لمواجهة تفشي كورونا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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