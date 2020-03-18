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رقم الخبر: 278365 تاريخ النشر: آذار 18, 2020 الوقت: 10:18 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يوافق على عفو او خفض عقوبة عدد من المدانين
على اعتاب المبعث النبوي (ص) وعيد النوروز؛

قائد الثورة يوافق على عفو او خفض عقوبة عدد من المدانين

وافق قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" على اقتراح رئيس السلطة القضائية في رسالة بعثها الى سماحته للعفو او خفض عقوبات عدد من المدانين في البلاد.
وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء، ان سماحته وفي معرض الرد على رسالة رئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي" التي بعثها على اعتاب الاعياد الرجبية ولاسيما المبعث النبوي الشريف (ص) وايضا عيد النوروز التراثي، ونظرا لضرورة تقليل عدد السجناء، فقد وافق سماحته على الظروف والضوابط ذات الصلة بالعفو او خفض عقوبات المدانين الذين تثبت ادانتهم لغاية (يوم غد الاربعاء) 18 اذار / مارس 2020، وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في هذا الطلب.
وجاءت رسالة اية الله العظمى الخامنئي خطابا الى رئيس السلطة القضائية على الشكل التالي :
باسمه تعالي
بعد التحية والتهنئة، لقد تمت الموافقة على اقتراح جنابكم.
والسلام عليكم و رحمة الله
سيّدعلي الخامنه‌اي
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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