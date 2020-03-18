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رقم الخبر: 278364 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 19:58 الاقسام: اقتصاد  
وزارة الصناعة تتخذ اجراءات خاصة للحد من تداعيات كورونا

وزارة الصناعة تتخذ اجراءات خاصة للحد من تداعيات كورونا

اعلن مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة لشؤون التخطيط والموازنة "سعيد زرندي"، ان الوزارة اتخذت اجراءات خاصة وحددت رزما مناسبة لدعم الانتاج والتجارة على خلفية انتشار فيروس كورنا في البلاد.

واوضح زرندي في تصريح له اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الاجتماعات مع المسؤولين في مختلف القطاعات الصناعية والمنجمية والتجارية مناقشة التحديات والمشاكل الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، والسبل الكفيلة بالحد من هذه التداعيات.

وبحسب مساعد وزير الصناعة، ان تراجع مؤشر الطلب شكل اهم التحديات الناجمة عن الوضع الراهن؛ مردفا ان هناك العديد  من الاعمال التي تعطلت نهائيا على خلفية ذلك، بالاضافة الى الصناعات التي سجلت تراجعا يتراوح بين 5 و70 بالمئة في مجال الطلب على منتجاتها.

ولفت زرندي الى ان ظاهرة انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية السلبية، اضطرت العديد من الدول على اتخاذ تدابير وتحديد رزم خاصة لدعم الصناعة والتجارة لديها؛ وعلى سبيل المثال اشار هذا المسؤول الى كل من الصين وماليزيا وايطاليا وكوريا الجنوبية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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