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رقم الخبر: 278363 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 19:55 الاقسام: محليات  
ظريف: انضموا الى الحملة العالمية لعدم الاكتراث للحظر الامريكي

ظريف: انضموا الى الحملة العالمية لعدم الاكتراث للحظر الامريكي

انتقد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" الحظر الامريكي اللاقانوني بشدة؛ مطالبا المجتمع الدولي بالانضمام الى الحملة العالمية لعدم الاكتراث الى هذا الحظر.

واضاف : هؤلاء، في الواقع، يقتلون الناس الابرياء؛ مؤكدا ان الصمت على ممارسات هؤلاء ليس اخلاقيا ولا يقي احدا من غضب وغيض امريكا في المستقبل.

ودعا ظريف عبر تغريدته، المجتمع الدولي للانضمام الى الحملة العالمية الاخذة بالتنامي لـ"عدم الاكتراث بالحظر الامريكي".

يذكر ان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، اعلن ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الفا و169 والوفيات 988 حالة، والمتعافين 5389 شخصا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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