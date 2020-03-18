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رقم الخبر: 278360 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 16:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
باحثون ايرانيون يصنعون جهازا لقياس درجة الحرارة يعتمد الذكاء الصناعي

باحثون ايرانيون يصنعون جهازا لقياس درجة الحرارة يعتمد الذكاء الصناعي

نجح شبان باحثون في شركة معرفية ايرانية بتصنيع جهاز لقياس درجة الحرارة يعتمد الذكاء الصناعي لاستخدامه في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي للشركة مجتبى طباطبائي، في تصريح أدلى به لمراسل فارس، إنه بالنظر لتفشي فيروس كورونا والحاجة الى مشاركة الشركات المعرفية لسد احتياجات الصناعة الطبية في البلاد اتخذت الشركة قرارا بتصنيع جهاز لقياس درجة الحرارة يقوم على الذكاء الصناعي وتوصل الخبراء والمختصون الى تقنية تصنيع هذا الجهاز.

ولفت الى ان هذا الجهاز يتسم بمواصفات خاصة مقارنة بالنماذج الاخرى فضلا عن انه لايحتاج الى مشغل ويعمل بشكل ذاتي تماما واستخدام مستشعرات دقيقة في الذكاء الصناعي في قياس درجة حرارة الوجه وتستطيع المستشعرات الدقيقة للجهاز تحديد المشتبه بهم.

ونوه الى ان تثبيت هذا الجهاز في أماكن ما مثل الشركات والمصانع والمراكز العامة سيحد من تفشي الأمراض السارية وانتقالها ولايستخدم للعلاج او للحد من تفشي الأمراض الشائعة تمامًا ولكن بإمكانه أن يكون فعالًا في المساعدة على منع المزيد من تفشي الامراض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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