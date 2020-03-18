قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافطة قم المقدسة (جنوب طهران) : ان الحكومة كرّست جميع طاقاتها وامكاناتها لمكافحة فيروس كورونا، وتبذل قصارى الجهود لتوفير الاجهزة والمعدات الضرورية لدى مستشفيات البلاد وايضا الحفاظ على سلامة الكوادر الطبية في هذا الخصوص.

واطّلع الرئيس روحاني في هذا الاتصال، على آخر التقارير حول انتشار فيروس كورونا في قم المقدسة وايضا الاجراءات المتبعة لمعالجة المصابين هناك.

واعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للاطباء والممرضين والكوادر العلاجية على جهودهم الدؤوبة لمعالجة المصابين، منوها بحملة الفحص التي اطلقتها وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي للكشف عن حالات الاصابة بالفيروس في مختلف المحافظات؛ ومؤكدا ان هذه التضحيات ستبقى خالدة في تاريخ البلاد واذهان الشعب الايراني.

كما اعلن الرئيس روحاني انه اوعز الى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة بازالة جميع القيود في مجال توفير الاجهزة الطبية والصحية للمستشفيات بما في ذلك تخصيص المبالغ اللازمة من العملة الصعبة لاستيراد هذه السلع.

الى ذلك، قدم رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، تقريرا شاملا حول وضع المستشفيات والجهود المتواصلة على خلفية انتشار فيروس كورونا في تلك المحافظة.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الفا و169 والوفيات 988 حالة، والمتعافين 5389 شخصا.

مخاطبا رئيس جامعة العلوم الطبية في جيلان شمالي البلاد : الحكومة ستوفر جميع الاجهزة الطبية والعلاجية لمكافحة فيروس كورونا

اكد رئيس الجمهورية خلال اتصال هاتفي مع رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة جيلان (شمال) : ان الحكومة تعمل على تلبية حاجات البلاد للاجهزة والمعدات الطبية اللازمة في سياق مكافحة فيروس كورونا عبر الانتاج المحلي از استيرادها من الخارج.

واكد الرئيس روحاني في هذا الاتصال، ضرورة التزام الجميع بحملة "لن نغادر منازلنا" لتحقيق انجازات ملحوظة في مجال الحدّ من تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.

واضاف: ان الحكومة والمسؤولين سيواصلون مهامهم خلال عطلة راس السنة (الايرانية – بدءأ من 21 اذار/مارس 2020)، لتقديم الخدمات الى المواطنين.

وقال روحاني: ان الحكومة والشعب يثمنان تضحيات الاطباء والممرضين والكوادر العلاجية في هذا الخصوص، والتي ستبقى خالدة في التاريخ واذهان الجميع.

من جانبه، قدم رئيس جامعة العلوم الطبية بمحافظة جيلان، تقريرا حول اخر المستجدات على خلفية انتشار فيروس كورونا في هذه المحافظة الشمالية والاجراءات المتبعة للحد من تفشي الاصابات هناك.

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور"، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 16 الفا و169 والوفيات 988 حالة، والمتعافين 5389 شخصا.

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