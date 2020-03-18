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رقم الخبر: 278354 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 16:04 الاقسام: عربيات  
الرئيس العراقي يدعو عدنان الزرفي الى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

الرئيس العراقي يدعو عدنان الزرفي الى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، النائب عدنان الزرفي برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة للفترة المقبلة.

وأعرب صالح، خلال مراسم التكليف التي جرت في قصر السلام ببغداد، عن "أمنياته لرئيس الوزراء المكلف بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، وأن يعمل على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، ويحقق تطلعات العراقيين، ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة من خلال إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وأن يحافظ على سيادة واستقرار وأمن العراق".

وأضاف رئيس الجمهورية، أن "العراق يستحق الأفضل وشعبه بذل التضحيات الجليلة من أجل الحياة الحرة الكريمة والمستقبل الواعد لجميع أبنائه،" مشيراً إلى أن "الكثير من المهام والاستحقاقات التي ينتظرها الشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه لا تزال أمامنا، وهي أمانة ومسؤولية في أعناقنا نسعى جميعاً لتحقيقها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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