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رقم الخبر: 278353 تاريخ النشر: آذار 17, 2020 الوقت: 16:02 الاقسام: عربيات  
العراق يرفع شكوى الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن القصف الامريكي

العراق يرفع شكوى الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن القصف الامريكي

أعلنت وزارة الخارجيّة العراقية ، انها بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الخارجية بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركي على القوات العراقية".

وأضاف الصحاف، أن "وزارة الخارجية وصفت القصف الأميركي بهذه الشكوى بأنه عمل عدائي، وخرق فاضح لشروط تواجد للقوات الأميركية في العراق".

وأشار إلى أن "الشكوى أكدت بأن أي هجمات، أو تحركات عسكرية في الأراضي العراقية من دون موافقة الحكومة العراقية يعد عملاً استفزازياً".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الجمعة الماضية، استدعاء السفير الأميركي في العراق ماثيو تولر وتسليمه مذكرة احتجاج بخصوص القصف الأميركي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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